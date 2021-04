Il prezzo del Bitcoin crescerà all'infinito: la profezia nell'ultimo episodio dei Simpson

Avete presente la teoria sulle previsioni dei Simpson? Ecco, la sitcom più amata del piccolo schermo potrebbe averne combinata un'altra. Nell'episodio trasmesso in America Domenica, "Burger Kings", si vedono i personaggi debuttare nel mercato finanziario per l'acquisto dei titoli di una nuova catena di fast food creata da Mr. Burns.

Fin qui nulla di strano, ma la "profezia" arriva quando Marge Simpson controlla i suoi guadagni durante il programma "Crazy Cash". E' qui che, come mostriamo nello screenshot presente in calce, si vede nel ticker in sovraimpressione il prezzo del Bitcoin con accanto il simbolo dell'infinito.

Tra le altre previsioni della puntata c'è anche una crescita da mille miliardi delle azioni Gamestop, un calo di Fox ed un messaggio collegato a Tesla: "se devi chiederlo, non puoi permetterlo" si legge.

Non è la prima volta che i Simpson si lasciano andare a previsioni che poi si sono rivelate veritiere anche a distanza di anni: di recente è diventato virale il dibattito tra Trump e Biden grazie ad un meme pubblicato in rete.

Che il Bitcoin stia attraversando un nuovo periodo di crescita però è innegabile, ma è dato sapere se davvero crescerà all'infinito. Alcuni analisti hanno messo in preventivo un valore da 150mila Dollari entro l'anno, ma ieri abbiamo anche assistito ad una nuova crescita grazie all'IPO di Coinbase.