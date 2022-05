Prezzo bomba su Android TV DVB-T2 da Mediaworld fino stasera, bastano meno di 150 Euro!

Ieri abbiamo proposto a tutti voi, nostri lettori, uno smart TV Samsung a 753 Euro in meno da Mediaworld. Tale offerta è attiva nel contesto del volantino Sottocosto, ma ci sono anche altre promozioni ancor più interessanti? Ebbene sì: Solo per Oggi potrete acquistare un Android TV con DVB-T2 a meno di 150 Euro!

Il televisore a cui ci stiamo riferendo è il modello OK ODL24770H-TAB, dotato di uno schermo LED HD Ready (quindi con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) con refresh rate di 50Hz e supporto alla tecnologia video HDR10, decoder audio Dolby Digital e, ovviamente, decoder DVB-T2 per il digitale terrestre. Le funzionalità smart sono invece garantite dal sistema operativo Android, il quale si presenta con applicazioni pre-installate come Netflix, YouTube, Twitter, Facebook e un browser web. Insomma, c’è tutto lo stretto necessario per un TV di ultima generazione.

Lanciato nel 2021, questo dispositivo è venduto dalla catena di distribuzione rossa a 139,99 Euro al posto dei 169,99 Euro di listino: se già era particolarmente accessibile, ora lo è ancora di più. Trattandosi di una promozione tra quelle incluse nel volantino quotidiano “Solo per Oggi”, però, resterà disponibile esclusivamente fino alle 23:59 del 9 maggio 2022 e sarà accessibile solamente con acquisto online. Recandovi in negozio, dunque, non potrete aggiudicarvelo a tale cifra a meno che non lo ordiniate via Internet e poi procediate con il ritiro in negozio.

