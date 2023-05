Prezzo dimezzato su un TV Samsung Neo QLED: l'offerta di Amazon

In aggiunta alla Samsung Gaming Week di cui abbiamo parlato qualche ora fa su queste pagine, arriva quest'oggi uno sconto molto interessante proposto da Amazon su un TV Samsung Neo QLED con diagonale da 75 pollici

Di seguito i dettagli:

Samsung TV Neo QLED QE75QN90BATXZT, Smart TV 75" Serie QN90B, Neo QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Titan Black, 2022, DVB-T2: 1.999 Euro (3.899 Euro)

Il risparmio è quindi del 49% rispetto al prezzo di listino, ma al momento non viene indicata alcuna data di consegna. Nella scheda prodotto infatti il gigante di Seattle specifica che il prodotto non è al momento disponibile ma è possibile completare l'ordine per ricevere una mail non appena la data di consegna sarà indicata. Il prezzo comunque è bloccato e per tale motivo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Per quanto concerne i pagamenti rateali, invece, è possibile scegliere quelli con Cofidis, mentre non viene indicata la disponibilità su quello di Amazon.