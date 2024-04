Prezzo del frullatore a immersione Electrolux è AFFONDATO: da prendere ora!

Electrolux E4Hb1-6Gg è un frullatore a immersione incredibile. A partire dall'esclusiva tecnologia TruFlow, che permette un trituraggio veloce e preciso.

Inoltre, il design ottimizzato delle lame mescola ulteriormente gli ingredienti con estrema precisione, consentendoti di preparare pietanze che sbalordiranno i commensali. Oltre a conferire maggiore fantasia in cucina.

Il prodotto include accessori versatili per le ricette di tutti i giorni. Diventerà così il tuo alleato nella battaglia difficile di preparare sempre pietanze diverse e accattivanti tutti i giorni e più volte al giorno (pranzo, cena, spuntini, colazione, ecc.)

Monta un motore potente da 600 W, che non teme cibo da triturare (fermo restando che occorra comunque attenersi ai limiti di durezza del cibo, onde evitare di romperlo). Quindi, offre la possibilità di creare facilmente zuppe, pastelle, pesto e salse.

Da non dimenticare poi che vanti la Funzione turbo, un sofisticato sistema capace di aumentare in modo istantaneo la potenza. Il che è molto importante in occasioni di lavorazioni più impegnative oppure per risparmiare tempo.

Importante poi il fatto che non preveda alcuna componente in BPA. Il che va a tutto vantaggio della salute. Ricordiamo infatti che il bisfenolo A (BPA) è una sostanza chimica usata prevalentemente in associazione con altre sostanze per produrre alcune plastiche e resine.

