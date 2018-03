Prezzo iPhone X 2: 5,8 pollici più economico dell'attuale, ma 6,5 a 1400 dollari?

Vi abbiamo già parlato die iPhone SE 2 nel nostro speciale dedicato, ma oggi è emersa un'interessante indiscrezione relativa al suo prezzo. Potrebbe essere lo smartphone di Apple più costoso di sempre.

Le varianti di iPhone X 2 che dovrebbero essere annunciate nel corso di quest'anno dovrebbero essere tre: due con pannelli OLED rispettivamente da 5,8 e 6,5 pollici e uno con display LCD da 6,1 pollici. Ebbene, stando ad un analista di DigiTimes, i fornitori avrebbero messo in atto uno sconto del 10% sul costo dei materiali richiesti da Apple, cosa che chiaramente potrebbe avere un impatto sul prezzo finale, andando a far costare la variante da 5,8 pollici di iPhone X 2 meno di 1000 dollari. Nonostante questo, la variante da 6,5 pollici potrebbe raggiungere comunque i 1400 dollari, come emerso da alcuni rumor precedenti.

Per saperne di più sulla lineup 2018 di smartphone Apple, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento in merito e a visionare il video qui sopra. Ricordiamo che quest'anno dovrebbe arrivare anche iPhone SE 2. In questo caso si vocifera di uno schermo da 4.1 pollici, CPU A10 Fusion (iPhone 7), 2GB di RAM, 32/64/128GB di ROM, una fotocamera posteriore da 12 MP, una anteriore da 5MP e una batteria da 1700 mAh.