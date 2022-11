Quale sarà il prezzo di lancio di Samsung Galaxy S23? Previsto aumento causa inflazione

Le ultime indiscrezioni sul prossimo evento Samsung Unpacked dedicato al Galaxy S23 hanno indicato a un potenziale lancio nel mese di febbraio 2023, in linea con le presentazioni degli anni scorsi. Nel mentre, però, altri tipster ci rendono noto il possibile prezzo di lancio di Samsung Galaxy S23.

A parlarne è stato il Korean JoongAng Daily, portale sudcoreano che avrebbe parlato con un dirigente di Samsung Electronics. Nelle prime righe del rumor si parla dell’evento di lancio, ribadendo ulteriormente ai fan del mondo smartphone di prestare attenzione alle prime giornate del prossimo febbraio, potenzialmente tra il 6 e il 12 del mese.

La breve discussione ripresa dai media outlet del settore parlano poi dei componenti di fascia alta in dotazione all’intera gamma di dispositivi mobili flagship: già sappiamo, ad esempio, che Samsung Galaxy S23 Ultra avrà un chipset Snapdragon 8 Gen 2 overclockato. Per sostenere i costi di ricerca e sviluppo, naturalmente, la società renderà l’intera linea Samsung Galaxy S23 più costosa. A questo aumento si aggiunge l’inflazione, fattore che porterebbe la lineup sul mercato a un prezzo nettamente superiore rispetto ai predecessori Galaxy S22 e Galaxy S21.

Il sito non parla nel dettaglio dei prezzi, ma si prevedono cifre superiori agli 800 euro per il modello base Samsung Galaxy S23, se non addirittura pari a 900 euro. In alternativa, il colosso sudcoreano potrebbe tenere invariato il cartellino di tale variante, alzando al contempo quelli di Samsung Galaxy S23 Plus e S23 Ultra dove si troveranno i componenti più costosi. Queste restano comunque semplici indiscrezioni da prendere, come sempre, con le pinze.

In tutto ciò, sono trapelati render e specifiche di Samsung Galaxy A14, altro smartphone atteso per inizio 2023.