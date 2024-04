Il prezzo dei mitici auricolari JBL Reflect sta affondando: prendile ORA!

JBL Reflect Aero Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth sono ideali per fare sport, essendo stati progettati per il movimento: puoi così alzare il volume e rimanere vigile, o conversare con chi vuoi senza distrazioni audio. Lo sconto è del 29%, quindi li paghi 105,99 euro.

Cos'hanno di speciale questi auricolari? Per esempio le funzioni cancellazione adattiva del rumore, tecnologia Smart Ambient e funzione VoiceAware.

I driver dinamici da 6,8 mm riproducono un suono nitido e bassi ricchi, con 24 ore di riproduzione combinata e ricarica rapida.

Grazie alla protezione IP68, le cuffie JBL Reflect Aero possono essere portate tranquillamente sia in spiaggia al mare o usate mentre fai sport e sudi molto o in zone impolverate come cantieri, o durante le escursioni.

Puoi usarli tante ore senza provare fastidio, grazie alle forme Oval TubesTM e POWERFINS, per una vestibilità sicura e confortevole.

Come detto, vantano una batteria straordinaria, fino a 24 ore di riproduzione combinata e ricarica rapida, così anche se dimentichi di caricarle, le avrai pronte all'uso nel giro di pochi minuti.

Ecco cosa ti uscirà nella confezione: 1 x JBL Reflect Aero Auricolari con Custodia di Ricarica, 3 Misure di Gommini, 3 Misure di Adattatori POWERFINS, Cavo di Ricarica USB Type-C e Scheda di Sicurezza.

