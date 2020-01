Il prezzo non frena gli utenti: Samsung ha venduto più di 400mila Galaxy Fold

Il prezzo elevato non sembra aver frenato gli acquisti del Galaxy Fold. L'amministratore delegato di Samsung, DJ Koh, nel corso di un'intervista tenuta al CES 2020 ha annunciato che la società coreana ha venduto tra 400 e 500mila smartphone pieghevoli.

Il dirigente non ha diffuso i dati precisi, ma si tratta comunque di un traguardo molto importante considerando le variabili in campo, dal prezzo al rinvio del lancio che ha portato il prodotto sul mercato con qualche mese di ritardo rispetto alla timeline iniziale.

Le dichiarazioni a poco più di un mese dal lancio della seconda generazione del Galaxy Fold 2, che si è mostrato quest'oggi in una serie di fotografie pubblicate in rete e che hanno confermato il possibile nuovo aspect ratio e design con schermo verticale piuttosto che orizzontale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Samsung nel corso dell'evento Unpacked 2020 del prossimo mese dovrebbe lanciare non solo il Galaxy S20, ma anche il Galaxy Fold 2.

Il Galaxy Fold è disponibile in Italia dallo scorso mese ad un prezzo di partenza di 2.050 Euro. Anche nel nostro paese, il successo è stato immediato ed in meno di dieci giorni lo smartphone è andato sold out sullo shop ufficiale del produttore.

L'era dei dispositivi pieghevoli insomma sembra essere finalmente iniziata.