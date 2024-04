Il prezzo dello straordinario drone DEERC D10 cade in picchiata: 3 SCONTI!

DEERC D10 Drone Pieghevole è oggetto di un triplo sconto: si parte infatti da un prezzo di partenza ribassato, pari a 99,99 euro. A ciò bisogna aggiungere un coupon del 30% da applicare con una spunta e il codice sconto del 5% (36RRF6CL) se acquisti almeno 2 droni. Dunque, il prezzo finale è ridotto di oltre un terzo. Dunque pagherai 65,34 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Parliamo di un drone con obiettivo 2K ad alta distanza integrato e trasmissione in tempo reale FPV, per una visione fino a 100 m di distanza. In volo è capace di catturare un filmato HD e salvarlo direttamente, oltre a condividere subito quanto filmato sui Social.

Dotato di un tasto di avvio/atterraggio, mantenimento dell'altitudine, modalità senza testa, funzioni di regolazione della velocità. Facilissimo da usare, anche per bambini e principianti. Le 4 eliche sono protette.

Abbiamo anche la funzione Tap Fly, una tecnologia più recente che disegnando un corso di volo sul tuo smartphone, il drone volerà di conseguenza. Mostrando il tuo palmo o segno V sulla fotocamera anteriore, il drone scatterà in automatico una foto o un video. Parliamo della funzione Gesture Control.

Può essere piegato in una forma compatta e portatile, potrai così facilmente inserirlo in uno zaino, perfetto per portarlo in viaggio.

Fornito con 2 batterie modulari che supportano fino a 24 a 30 minuti di gioco.

