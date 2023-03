Il prezzo del nuovo Xiaomi 13 continua a crollare: già 24% di sconto su Amazon

Andando oltre allo sconto Amazon su un TV Hisense, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali legate al portale e-commerce. Tra queste, spicca infatti un'offerta sul nuovo smartphone top di gamma Xiaomi 13.

Più precisamente, il costo del dispositivo è ora sceso a 839,50 euro su Amazon tramite rivenditori. Dalla versione nostrana del popolare portale e-commerce apprendiamo che precedentemente il prezzo dello smartphone era di 1.099,90 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 24%, ovvero a uno sconto di 260,40 euro per quel che concerne il modello in colorazione White da 8/256GB.

Capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che il reveal per l'Italia di Xiaomi 13 è avvenuto a fine febbraio 2023. A poche settimane dall'effettivo approdo del dispositivo sul mercato, dunque, il modello si trova già al centro di un'offerta importante. Vale tuttavia la pena notare che, al netto del fatto che si passa per rivenditori, le spedizioni non sono esattamente delle più rapide.

Per il resto, ricordiamo che la scheda tecnica di Xiaomi 13 comprende un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato in questo caso da 8GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.0. Per tutti i dettagli del caso sulle caratteristiche tecniche del prodotto, però, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Xiaomi.