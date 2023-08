La prigione mentale del disturbo da stress post traumatico

Conosciuto, in passato, come "fatica da combattimento" o "shock da granata", questo disturbo venne diagnosticato ai veterani di guerra, i cui comportamenti e personalità hanno subito un brusco cambiamento dopo la fine delle due più grandi guerre mondiali.

Tuttavia, questo particolare disturbo colpisce, tutt'oggi, persone di età ed etnie diverse, poiché i sintomi si presentano dopo un evento traumatico vissuto direttamente o indirettamente e divenendo, talvolta, piuttosto invalidanti.

La persona affetta continua a vivere in un loop perenne di pensieri intrusivi o flashback che riportano inevitabilmente a vivere e rivivere più volte l'evento che ha causato loro un dolore sia fisico che mentale, continuando a sperimentare tutte quelle sensazioni provate in quel momento e non riuscendo a controllare quel flusso impertinente di pensieri.

Rabbia, tristezza, angoscia e paura, possono compromettere la quotidianità dell'individuo che, via via, tende a chiudersi in se stesso e a non riuscire a trovare una via di fuga a quella prigione mentale in cui, i ricordi stessi, lo hanno costretto.

I soggetti affetti da tale disturbo presentano i seguenti sintomi:

Evitamento : evitare luoghi, persone, attività, oggetti e situazioni capaci di innescare tutti quei ricordi angoscianti.

: evitare luoghi, persone, attività, oggetti e situazioni capaci di innescare tutti quei ricordi angoscianti. Intrusione : pensieri e ricordi intrusivi, onnipresenti e involontari. Sogni e flashback dove il soggetto rivive l'evento tramite le immagini proiettate involontariamente nella mente.

: pensieri e ricordi intrusivi, onnipresenti e involontari. Sogni e flashback dove il soggetto rivive l'evento tramite le immagini proiettate involontariamente nella mente. Alterazione dell'umore e della cognizione : pensieri distorti su se stesso, sulla causa e sulla conseguenza dell'evento, sensi di colpa, perdita di interesse verso qualsiasi attività, sbalzi di umore, senso di vergogna, incapacità di ricordare aspetti importanti relativi all'evento traumatico.

: pensieri distorti su se stesso, sulla causa e sulla conseguenza dell'evento, sensi di colpa, perdita di interesse verso qualsiasi attività, sbalzi di umore, senso di vergogna, incapacità di ricordare aspetti importanti relativi all'evento traumatico. Alterazioni della reattività e dell'eccitazione: irritabilità, scoppi di rabbia, comportamenti autodistruttivi, sospetto, problemi legati al sonno o alla concentrazione, sperimentare emozioni come paura anche dopo un semplice tocco o botto.

Come per il disturbo ossessivo compulsivo, i sintomi se persistenti tendono a corrodere la persona dall'interno ed è per questo motivo che, qualora dovessero presentarsi e compromettere la quotidianità, chiedere aiuto ad un professionista potrebbe rivelarsi la scelta migliore.

Ad oggi, non esiste una cura definitiva per tale disturbo ma, tuttavia, recenti studi hanno dimostrato che la droga psicadelica potrebbe aiutare l'individuo ad attenuare il malessere. Tuttavia, questa soluzione potrebbe avere degli effetti collaterali non indifferenti, motivo per cui è necessario rivolgersi sempre ad un esperto.