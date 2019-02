Prima Stazione Lunare commerciale: pubblicato un video di 25 minuti che illustra i piani

Tom Spilker, ex dipendente del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, e John Blincow, ex pilota, hanno ideato la Von Braun Rotating Space Station, ovvero i loro piani in merito a come dovrebbe essere la prima Stazione Lunare commerciale. Il progetto è stato realizzato sotto la supervisione della Gateway Foundation.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Futurism e come potete vedere nel video presente qui sopra, la Stazione Lunare dovrebbe consentire alle varie Agenzie Spaziali di condurre esperimenti a bassa gravità e di portare avanti il turismo spaziale.

Vi ricordiamo che quest'ultimo business potrebbe diventare realtà prima di quanto si possa pensare, visto che miliardari come Richard Branson stanno già facendo di tutto per renderlo accessibile al grande pubblico. Recentemente, Branson ha dichiarato quanto segue: "Il mio desiderio è di andare nello Spazio durante il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, è questo il progetto su cui stiamo lavorando. [...] Entro luglio dovremmo aver fatto abbastanza prove. [...] Devo però aspettare che la nostra squadra dica di essere felice al 100%. Non voglio spingerli".

Insomma, una Stazione Lunare commerciale potrebbe essere veramente utile in questo contesto e quindi il progetto di Spilker e Blincow potrebbe attirare l'interesse di diverse Agenzia Spaziali. "La stazione spaziale rotante di Von Braun sarà il primo progetto di costruzione spaziale commerciale della storia. Sarà servito da SpaceX Starship e progettato per ospitare laboratori di agenzie spaziali nazionali, miliardari che vogliono possedere proprietà nello Spazio e turisti spaziali", si legge nella descrizione del video.