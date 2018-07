Prima volta per Amazon: il gigante di Seattle entra in Federlogistica

C'è una prima volta anche per Amazon. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, rompe quello che è stato a tutti gli effetti un tabù della sua storia, ed entra in un'associazione di categoria. Si tratta di Federlogistica, la branda di Conftrasporto che fa parte del gruppo Confcommercio.

L'associazione, come suggerisce il nome, è dedicata a tutte quelle aziende di logistica e spedizione. Nella nota diffusa dall'associazione, a seguito dell'assemblea che ha decretato l'ingresso di Amazon, il presidente Luigi Merlo ha affermato che la decisione del gigante online "rinforza" la posizione di Confrasporto come interlocutore per tutti i soggetti. "Siamo lieti dell'ingresso di Amazon in Federlogistica, un player di rilevanza internazionale, che sta investendo molto sul nostro Paese sia in termini di innovazione che di infrastrutture creando opportunità di sviluppo sia per le piccole e media imprese italiane in cerca di nuova linfa dal commercio online, sia per gli operatori minori della logistica".

L'associazione sottolinea che, sebbene l'ingresso di Amazon sia il più importante, ha già incassato l'adesione di "primari player del settore operanti nella logistica mondiale, nel terminalismo portuale, nell'intermodalità, nella retroportualità e nei servizi portuali".

"Il rinnovo degli organi di rappresentanza necessari per analizzare e comprendere la complessa e articolata realtà in cui operano le nostre aziende segue la stessa rotta attraverso questo progetto sarà possibile garantire la massima rappresentanza nei principali tavoli tematici istituiti a livello ministeriale nei dicasteri di riferimento e nelle Autorità di Sistema Portuale", ha affermato Pasquale Russo di Conftrasporto-Confcommercio.