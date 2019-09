Primate Labs presenta la nuova versione del popolare benchmark: Geekbench 5

Primate Labs, la software house che sviluppa il popolare benchmark Geekbench, ha annunciato l’uscita della nuova versione del software. Geekbench 5 fornisce una serie di nuovi test e la modalità notte.

Per quanto riguarda la CPU, Geekbench 5 introduce nuovi strumenti che analizzano il sistema in base a diversi tipi di carichi come quelli della realtà virtuale e del machine learning. I test già esistenti sono stati ottimizzati per migliorare le prestazioni e offrire dati sempre più approfonditi.

Anche i punteggi sono stati migliorati ed ora lo score è direttamente proporzionale alle prestazioni (il doppio del punteggio equivale al doppio delle prestazioni).

Lato GPU il benchmark offre il supporto per le API Vulkan, insieme a CUDA, Metal e OpenCL. Il punteggio complessivo equivale alla media geometrica dei punteggi sui singoli carichi.

Geekbench 5 è disponibile per macOS, iOS, Windows e Linux con la versione Android in arrivo per la prossima settimana. Il software si presenta nella sola versione a 64 bit, eliminando quella a 32 bit. Un ottimo metodo per testare tutte le capacità dei nuovi processori Intel e AMD.