Primati per tutti i gusti: nato un cucciolo di primate con un brillante manto arancione

Ci troviamo in Australia, in uno zoo, e per la precisione nella città di Sydney dove è nata una piccola scimmia che appartiene alla specie Trachypithecus francois, in pericolo di estinzione.

Al Taronga Zoo di Sydney sono lieti di aver fatto nascere questo nuovo, piccolo esemplare di primate perché questa scimmia, poco conosciuta, si trova in pericolo di estinzione.

Vi sono pochi esemplari in natura. Lo zoo stima che ve ne siano solamente 3000 che abitano nel Vietnam settentrionale e nella Cina meridionale.

Queste creature son veramente dei primati caratteristici ed il piccolo non fa eccezione con la sua peluria colorata di un arancione veramente intenso.

La nascita è avvenuta la settimana scorsa e il piccolo primate sta già iniziando a cambiare il colore della pelliccia che, da arancione, diventerà nera.

Queste scimmie sono, infatti, di colore completamente nero, fatta eccezione per una piccola cresta di peli bianchi che dalla bocca arriva fino alle orecchie.

Caratteristica di questa specie è anche una seconda cresta, questa volta sul capo, che fa sembrare gli esemplari appena usciti dal parrucchiere con una acconciatura estremamente moderna.

Il primate non è particolarmente grande. Pesa, infatti, solamente 6-7 chili ed è lungo circa un metro e mezzo. Altra caratteristica distintiva è la coda che è più lunga del corpo di circa trenta centimetri.

Come raccontano gli addetti del parco, questi animali sono estremamente agili ed intelligenti. La loro corporatura è estremamente slanciata e il pollice delle mani è piuttosto ridotto di dimensioni.

Per quanto riguarda la loro alimentazione sono folivori, si nutrono cioè prevalentemente di foglie, ma amano anche la frutta ed i fiori.

Se si ha la fortuna di osservarli in natura (cosa rara visto il loro numero) si può notare come essi siano diurni ed arboricoli, vivono cioè sugli alberi, ma si rintanano nella foresta durante le giornate di pioggia (e nelle zone in cui vivono non è raro) e durante la notte.

Come sempre i pericoli maggiori per questa specie sono i bracconieri e la perdita del loro habitat, tanto che questi due fattori hanno portato la specie ad essere minacciata di estinzione.