Le prime concezioni dei dinosauri nel 1800 erano davvero spassose

Se dovessimo fare un salto indietro di qualche secolo, cosa troveremmo al posto di Jurassic Park? Una rappresentazione dei dinosauri che oggi potrebbe suscitare più un sorriso che terrore. All'alba della paleontologia gli scienziati del XIX secolo avevano un'immagine di queste creature decisamente più fantasiosa rispetto a quella attuale.

Le prime interpretazioni li dipingevano come maldestre creature simili a rinoceronti squamosi, molto lontane dai moderni predatori piumati che la scienza ci ha rivelato essere. Mentre celebriamo il bicentenario della scoperta del primo dinosauro, un viaggio attraverso il tempo mostra le trasformazioni spesso esilaranti nella rappresentazione di queste antiche creature.

La storia inizia nel 1824, quando William Buckland descrisse il megalosauro, basandosi sui fossili trovati in Inghilterra, come un gigantesco lucertolone, un'interpretazione che oggi sappiamo essere lontana dalla realtà. Le prime ricostruzioni artistiche presentavano il Megalosauro e l'Iguanodonte più come grossi cani squamosi che non come i giganti preistorici che erano.

Ecco qui alcune delle ricostruzioni più assurde:

Queste prime rappresentazioni, visibili anche oggi nel Parco di Crystal Palace a Londra, riflettono l'immaginario dell'epoca, basato sui pochi resti fossili disponibili. Benjamin Waterhouse Hawkins, sotto la guida del paleontologo Richard Owen, creatore del termine "dinosauro", svelò nel 1854 le prime sculture a grandezza naturale di dinosauri, basate sulle conoscenze limitate dell'epoca.

Questi modelli, sebbene rivoluzionari, appaiono quasi comici agli occhi moderni, con l'Iguanodonte che sembra una gigantesca iguana e il Megalosauro più vicino a un enorme varano. Tuttavia, la paleontologia non si è fermata a queste prime interpretazioni. Grazie ai progressi tecnologici e all'accumulo di nuove scoperte fossili, la nostra comprensione dei dinosauri è radicalmente cambiata.

Oggi, possediamo scheletri completi che ci offrono una visione dettagliata dei loro piani corporei di base. Sebbene i tessuti molli come muscoli e grasso non sopravvivano come fossile, lasciando agli artisti paleo una certa libertà interpretativa, studi sui discendenti viventi dei dinosauri, uccelli e coccodrilli, ci aiutano a ricostruire aspetti della loro fisiologia.

Le rivelazioni moderne, tuttavia, non sono esenti da errori. In passato, i paleontologi hanno dovuto correggere le loro teorie sui dinosauri, inizialmente pensati come rettili ingigantiti. Oggi sappiamo che erano creature molto più complesse, alcune delle quali piumate, sfidando l'immagine che per lungo tempo abbiamo avuto di loro.

