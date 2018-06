Prime conferme sull'esistenza di un iPhone X Plus da 6,5 pollici

Apple già da tempo è al lavoro sulla prossima generazione di iPhone, che dovrebbe presentare il prossimo autunno. A quanto pare i modelli saranno tre, ed attualmente hanno i nomi in codice Jaguar, Porsche e Rolls Royce.

Jaguar, nella fattispecie, si riferisce all'iPhone con schermo LCD che rappresenterà l'offerta economica, che potrebbe essere lanciato sul mercato con il nome di iPhone SE2. Porsche invece dovrebbe essere l'OLED da 5,8 pollici, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome iPhone 9.

Il più interessante dei tre però è Rolls Royce, perchè a quanto pare dovrebbe essere l'iPhone OLED da 6,5 pollici, che si inserisce esattamente tra i rumor emersi nelle ore precedenti e che parlavano proprio di un iPhone X Plus da lanciare sul mercato nel corso dell'anno.

Gli schemi trapelati, che vi proponiamo in calce, mostrano proprio lo schermo di 6,5 pollici edge-to-edge, con la scocca del dispositivo che dovrebbe misurare 6,1 x 3,03 pollici. Si tratta di dimensioni inferiori anche rispetto all'iPhone 8 Plus da 5,5 pollici.

Zhang sostiene che il così detto iPhone X Plus arriverà sul mercato insieme al nuovissimo iPen, ovvero una possibile seconda generazione di Apple Pencil, che dovrebbe arrivare sul mercato proprio entro la fine dell'anno insieme allo smartphone.