Prime conferme 'ufficiali' per il design del nuovo Galaxy S9

Forbes, uno dei quotidiani economici più popolari ed autorevoli del mondo, ha pubblicato oggi un interessante articolo in cui, citando alcune fonti vicine alla catena di fornitura di, mostra quello che sarà il design ufficiale del Galaxy S9

Nell'immagine che trovate in calce, il dispositivo viene mostrato da tutte le angolazioni, ed è frutto del lavoro effettuato da Ghostek, un grafico che già nel corso del 2017 aveva collaborato con il quotidiano sui render dei Galaxy Note 8 e Galaxy S8 che, al momento della presentazione, si sono rivelati veritieri.

Come si può vedere dal render, a livello di design il Galaxy S9 riprenderà molte delle caratteristiche estetiche che abbiamo visto quest'anno con il Galaxy S8. Non mancano però i miglioramenti in alcune aree. In particolare, le cornici superiori ed inferiori sono state ridotte ulteriormente, aumentando il rapporto schermo-corpo, in maniera simile a quanto fatto da Apple con iPhone X.

La telecamera, invece, è stata spostata al centro della scocca posteriore, con tanto di posizionamento dello scanner per le impronte digitali sotto la lente, come ampiamente richiesto dagli utenti per una questione di comodità.

Il render mostra una singola fotocamera per il Galaxy S9, mentre il modello Plus includerà due obiettivi. Si tratta di una prima assoluta per Samsung, che mai prima d'ora aveva diviso in questo modo l'offerta fotografica dei propri dispositivi, un approccio che farà a lungo discutere gli utenti, ma che Apple ha adottato da tempo.