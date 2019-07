Amazon Prime Day si trasforma in una festa in spiaggia: appuntamento a Milano Marittima

Il concerto del Prime Day arriva anche in Italia. Amazon ha ufficializzato che il 13 Luglio a Milano Marittima terrà un evento a cui parteciperanno alcuni dei cantanti italiani più in voga del momento, che si esibiranno presso la spiaggia del Papeete Beach, rinominata "Prime Day Beach" per l'occasione.

I clienti Prime in Italia infatti avranno la possibilità di assistere allo show che vedrà protagonisti Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri, che con il suo singolo "Jambo" sta nuovamente scalando le classifiche italiane per l'ennesima estate.

La serata sarà chiusa dal dj-set di Jude & Frank, duo di musica house italiano affermato nel mondo dell'house music internazionale.

La Prime Day Beach si svolgerà al Papeete Beach di Milano Marittima e darà il via alle celebrazioni in Italia del Prime Day.

Amazon terrà anche un concorso per vincere due pass gratuiti, che sarà aperto da oggi fino alle 23:59 di Domenica 7 Luglio ed è riservato ai clienti iscritti al programma Prime. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina amazon.it/primedaybeach.

Il negozio ha già svelato che realizzerà una spiaggia unica nel suo genere. La festa si terrà dalle 10 alle 19:30 ed includerà coinvolgenti scenografie ed esperienze offerte da partner come Baldiflex, Braun, Coca-Cola, Fuze Tea, Gillette, Gillette Venus, Instax e Oral-B.