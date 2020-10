Prime Day 2020: fino al 25% di sconto su cavi USB-C, hub USB, caricatori ed accessori

A poco più di 12 ore dal via del Prime Day 2020, arrivano tantissime promozioni su accessori d'informatica, tra cui cavi USB-C, hub USB, caricabatterie ed altri prodotti per l'ufficio o per i propri PC.

Amazon Prime Day 2020 - Sconti accessori informatica

Rampow Cavo USB Type-C [ Carica Rapida 3A ]- 1M/3,3ft, Grigio Siderale: 4,33 Euro

Rampow - Cavo USB Type-C [Garanzia a Vita] 2M Cavo Type C in Nylon, 2 Metri: 7,01 Euro

AUKEY Ricevitore Bluetooth 5 Adattatore Audio Portatile con 12 Ore di Riproduzione, Assistente Vocale, Microfono Incorporato per Chiamate in Vivavoce, Jack audio da 3,5 mm per la Casa e il Sistema Audio dell’auto (nero): 9,34 Euro

Cavo Micro USB [ 1M - 2Pezzi ] Rampow Trasferimento Dati e Ricarica Rapida, Antigroviglio Nylon, Cavo USB Micro USB: 4,05 Euro

RAMPOW Caricabatterie Auto USB [ 24W/4.8A ]: 6,08 Euro

Techole HDMI Switch (Aggiornato), Alluminio Switch HDMI Bidirezionale 2 Ingressi 1 Uscita o 1 Ingresso 2 Uscite, Supporta 4K 3D e 1080P, Commutatore HDMI per HDTV, PS4, Blu-Ray Player, Dvd, DVR, Xbox: 9,61 Euro

UGREEN Scheda Audio USB Esterna Adattatore Audio USB 3.5mm per Cuffie Microfono Stereo Jack Casse: 7,19 Euro

Hub USB C Ethernet, Techole Alluminio Hub USB 3.0 3 Porte 5 Gbps e Adattatore Ethernet LAN 1000 Mbps Gigabit a RJ45, con Convertitore USB C, Supporta Mac OS X e Windows 10/8.1/ 8/7/XP/Vista, Linux: 12,23 Euro

UGREEN USB 3.0 Lettore Schede SD TF CF MS, Card Reader 5Gbps Legge contemporaneamente 4 Schede da 2TB, Adattatori per schede di Memoria: 10,49 Euro

UGREEN Caricatore USB C Power Delivery 3.0 18W Quick Charge 4.0 Ricarica Rapida PD: 8,39 Euro

UGREEN Hub USB C 4 Porte USB 3.0, Adattatore USB C a USB Ultra Sottile, Hub USB Type C OTG: 10,49 Euro

RAMPOW Cavo USB C, Carica Rapida e Trasmissione, Cavo USB Type-C: 9,09 Euro

UGREEN Cavo USB C 90 Gradi Cavo Type C Ricarica Rapida 3A Tipo C in Nylon - 2m: 7,59 Euro

UGREEN Cavo USB C Thunderbolt 3 Supporta Ricarica Rapida PD 60W Video 4K 60Hz Data SYNC (1M, Nero): 10,39 Euro

La pagina completa relativa alle offerte sugli accessori d'informatica contiene anche altre promozioni, che saranno attive fino alle 23:59 di domani 14 Ottobre 2020 in esclusiva per i clienti iscritti al programma Prime. Viene ovviamente garantita la consegna gratuita in tempi brevi.