Prime Day 2020 è già iniziato: Amazon propone 4 mesi di Music Unlimited a 0,99 Euro

Prime Day 2020 si terrà il 13 e 14 Ottobre 2020, ma Amazon come di consueto ha già dato il via ad alcune offerte, principalmente sui propri servizi. E’ il caso di quella di cui vi parliamo in questa notizia, che riguarda Amazon Music Unlimited.

Collegandosi alla pagina dedicata a Music Unlimited, infatti, sarà possibile ottenere 4 mesi di accesso alla piattaforma di streaming musicale della società americana a soli 0,99 Euro.

L’offerta però è riservata esclusivamente ai nuovi clienti, e prevede il rinnovo automatico (che ovviamente può essere disattivato in qualsiasi momento) a 9,99 Euro al mese a partire dal quinto mese.

Come leggiamo nel termini e condizioni, la promozione sarà accessibile fino alle 23:59 del 14 Ottobre 2020, ed è riservata ai clienti Prime che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited, ed è riscattabile solo verso l’abbonamento individuale. Sono esclusi coloro che usufruiscono o hanno usufruito in passato del periodo d’uso gratuito o che sono stati clienti di Music Unlimited.

Al termine dei quattro mesi, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 euro al mese, come indicato poco sopra.

Resta ancora attiva la promozione che permette di ottenere un buono sconto da 5 Euro da usare durante il Prime Day.