Prime Day 2020: in offerta tanti robot aspirapolvere, solo per oggi

Alla lunga lista di promozioni del Prime Day si aggiungono tantissimi modelli di robot aspirapolvere, che negli ultimi anni hanno fatto il loro ingresso nelle case di molti italiani. Amazon, solo nella giornata di oggi 13 Ottobre 2020, ha deciso di scontarne tanti, vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Robot aspirapolvere - offerte Amazon Prime Day 2020

ECOVACS T8AIVI, Aspirapolvere Robot con Funzione di Lavaggio, Navigazione riconoscimento Intelligente degli Oggetti, Nero: € 599,00

Ariete 2718 Xclean Robot Aspirapolvere, Partenza Ritardata, Filtro HEPA, Autonomia 1.5 h, 65 dB, diametro: 30 cm, Capacità 300 ml, 25W, Nero: € 109,99

Neato Robotics D750 Premium Pet Edition - Compatibile con Alexa - Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Vita della batteria: 120 min, Wi-Fi & App: € 399,00

Neato Robotics D650, robot aspirapolvere, per la pulizia degli angoli, incluso di accessori esclusivi per gli animali domestici, per moquette e pavimenti duri, compatibile con app/Alexa: € 349,00

Rowenta RR6871 Explorer Serie 20, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 3 modalità di Pulizia, Fino a 150 Minuti di Autonomia, Nero, Blu, 65 decibeles: € 179,99

Vileda VR 102 Robot Aspirapolvere, con Sensori Integrati, 3 Modalità di Navigazione Diverse, per Pavimenti Duri, Piastrelle, Laminati, Parquet, Diametro 32 cm, Standard, nero e bianco: € 89,99

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 - Robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app: € 499,00

BISSELL EV675, Aspirapolvere Robot, 18 V, Multisuperficie, 2601N: € 129,99

ECOVACS DEEBOT OZMO 950Care, Robot aspirapolvere, Nero: € 399,00

Vileda VR 201 PetPro 160884, Robot Aspirapolvere per Peli Tappeti, Vano Raccogli-Sporco XL con Spazzola per Peli di Animali, Doppio Filtro, Modalità Silenziosa, Grigio Scuro: € 159,99

Hoover Kyros RBT001 Robot Aspirapolvere, Nero Luxor: € 99,90

Ripetiamo che le offerte in questione saranno attive fino alle 23:59 di oggi, martedì 13 Ottobre, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse nei confronti di uno dei prodotti.

Ovviamente viene garantita la spedizione veloce e tutti i vantaggi previsti dal Prime, incluso il tempo più lungo per effettuare il reso.