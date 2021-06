Prime Day 2021: fino al 45% di sconto sui dispositivi Amazon

Manca una settimana esatta all'Amazon Prime Day 2021, e sul sito del colosso di Jeff Bezos sono già partite le promozioni. Nello specifico, Amazon ha lanciato un'offerta che permette di risparmiare fino al 45% sui dispositivi Amazon di varie linee.

Collegandosi alla pagina dedicata è possibile accedere a tutti gli sconti, che sono disponibili in esclusiva per i clienti Prime. Sono disponibili promozioni sui sistemi Blink Mini, ma anche sui sistemi WiFi mesh Amazon Eero in vari pacchetti, anche da tre dispositivi.

In sconto troviamo anche Amazon Echo Dot di terza generazione, a 29,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 49,99 Euro di listino. Amazon Echo Dot di quarta generazione, invece, passa a 39,99 Euro: anche in questo caso lo sconto è di 20 Euro rispetto ai 59,99 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 8 Euro al mese ed opzione per collegare il dispositivo direttamente al proprio account Amazon per semplificare la configurazione al momento dell'arrivo a casa. Amazon Echo Show 5 di prima generazione, invece, è disponibile a 79,99 Euro, 10 Euro in meno rispetto agli 89,99 Euro: in questo caso il pagamento in cinque rate è da 16 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.