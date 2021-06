Prime Day 2021, Huawei MateBook D 15 con SSD da 512Gb in offerta al minimo storico

Secondo ed ultimo giorno di Prime Day 2021, e mentre continuano le offerte sugli Amazon Echo, segnaliamo uno conto molto interessante proposto sull'Huawei MateBook D 15. Vediamo di cosa si tratta.

La variante che è disponibile a prezzo ridotto è la seguente:

HUAWEI MateBook D 15 Laptop, FullView IPS antiriflesso da 15,6 pollici PC Portatile, Intel Core i5 di 11a generazione, Wi-Fi 6, memoria da 16GB, 512GB SSD, Windows 10, Layout Italiano, Mystic Silver: 683,05 Euro (899 Euro)

Il risparmio netto è quindi del 24%, pari a 215,95 Euro rispetto a quello di listino imposto dalla compagnia asiatica.

L'offerta, anche in questo caso, è ovviamente accessibile esclusivamente da coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo e sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, martedì 22 Giugno 2021. Amazon consente anche di scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 136,61 Euro a costo zero ed interessi zero. Ordinando nelle prossime 13 ore e 43 minuti, inoltre, viene anche garantita la consegna entro sabato 26 giugno 2021, ovviamente senza costi aggiuntivi.

La spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon e beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche del servizio a sottoscrizione dell'e-commerce.