Prime Day 2021 è già iniziato: Xiaomi Mi Band 6 in offerta al minimo storico

L'Amazon Prime Day 2021 prenderà ufficialmente il via il 21 Giugno 2021, ma su Amazon sono già partite delle promozioni molto succose sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, in giornata odierna segnaliamo un'offerta molto interessante sull'Mi Band 6.

Il braccialetto per il fitness della società cinese è disponibile a 39,90 Euro, 5,09 Euro in meno rispetto al prezzo consigliato di 44,90 Euro: dati alla mano si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 14 Giugno 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 29 minuti. La compagnia di Seattle, inoltre, permette anche di aggiungere la protezione extra per 1 o 2 anni al prezzo di 3,59 o 4,59 Euro da pagare una tantum.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, siamo di fronte ad uno schermo AMOLED da 1,56 pollici, resistente all'acqua fino a 5ATM e con batteria da 125 mAh che garantisce una lunga durata ed autonomia prolungata. A livello sportivo, è garantito il tracciamento di 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate. Presente anche il tracciamento della saturazione di ossigeno del sangue che è fondamentale per monitorare il proprio stato di salute.