Prime Day 2021: sconti su iPhone 12 e 12 Mini, Apple Watch e vari accessori

Dopo aver segnalato lo sconto sulla Fire TV Stick 4K, torniamo ad esplorare le offerte proposte da Amazon in giornata odierna in occasione del Prime Day 2021, soffermandoci su quelle riguardanti i prodotti Apple.

Sconti iPhone 12 ed iPhone 12 Mini - Amazon Prime Day

Sconti Apple Watch - Amazon Prime Day

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Grigio Siderale e Cinturino Sport Nero: 179 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 399 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 369 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 399 Euro

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Argento e Cinturino Sport Bianco: 179 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia: 369 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 489 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy: 369 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco: 369 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco: 399 Euro

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia: 399 Euro

Sconti accessori Apple - Amazon Prime Day 2021

Analogamente a quanto avviene per le altre, per accedere a queste offerte è necessario disporre di un account Amazon Prime. Le promozioni scadranno alle 23:59 di domani, martedì 22 Giugno 2021, e su alcuni di questi prodotti è anche possibile godere del pagamento a rate Amazon a costo zero ed interessi zero.