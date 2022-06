Prime Day 2022, come ricevere notifiche per le offerte sui prodotti che ci interessano?

Come ampiamente noto, Amazon ha annunciato oggi le date del Prime Day 2022, che andrà in scena il 12 e 13 Luglio 2022. Contestualmente a tale annuncio, il colosso di Seattle ha già diffuso una lista di consigli per prepararsi al meglio alla 48 ore di shopping.

Nel comunicato stampa diffuso, infatti, Amazon spiega che i clienti Amazon Prime potranno ricevere consigli ed alert relativi alle offerte per i prodotti presenti nella lista desideri o che interessano.

Non tutti sanno, infatti, che è possibile impostare degli avvisi sulle offerte. Come? Basta semplicemente scaricare l’applicazione Amazon, quindi fare tap sulle tre linee in basso a destra, fare swipe verso il basso, quindi cliccare su “Impostazioni” e “Notifiche”. A questo punto nel nuovo menù che si aprirà, dovrete attivare l’opzione “Offerte che segui o in lista d’attesa”.

Una volta che trovate un’offerta non ancora attiva, vi basterà seguirla e riceverete una notifica sullo smartphone non appena è attiva. Per le offerte lampo, che sicuramente saranno disponibili durante il Prime Day 2022, avrete a disposizione 15 minuti di tempo per completare l’ordine.

Chiaramente, le notifiche saranno visualizzate solo a patto di averle attivate per le applicazioni.

Amazon spiega che grazie ad Alexa, i clienti Amazon Prime potranno aggiungere prodotti alla loro lista desideri o salvarli per dopo: l’assistente li avviserà quando le promozioni saranno attive.