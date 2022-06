E' già Prime Day 2022: disponibili da oggi abbonamenti gratuiti e buoni sconto

Quando mancano sempre meno giorni all’Amazon Prime Day 2022 di Luglio, il colosso di Seattle mette a disposizione da oggi 21 Giugno 2022 una serie di promozioni per iniziare lo shopping.

Nella fattispecie, da oggi i clienti Amazon Prime potranno godere di tre mesi di Kindle Unlimited gratuiti, in modo tale da poter godere di tutti i vantaggi offerti dal servizio che dà accesso ad oltre 1 milione di eBook.

Sempre per quanto riguarda i libri, ma questa volta in formato audiolibro, da oggi gli abbonati Prime che non hanno mai provato Audible o che hanno cancellato l’abbonamento da almeno sei mesi potranno sottoscriverlo a 2,95 Euro al mese per sei mesi. Al termine del periodo promozionale, invece, si rinnoverà automaticamente a 9,99 Euro al mese.

Spazio anche per Amazon Music Unlimited, perchè da oggi, per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi.

Fronte sconti, dal 21 Giugno 2022 i clienti Amazon Prime otterranno 5 Euro di sconto con l’acquisto di cinque prodotti Amazon Fresh tra una selezione che include prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.