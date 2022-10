Prime Day 2022: le offerte da non perdere sulle GPU RTX Serie 3000

In occasione dell'ultima giornata di Amazon Prime Day 2022, NVIDIA annuncia una serie di offerte sulle schede grafiche della Serie 3000, nelle versioni custom di diversi partner tra cui EVGA, Gigabye e ZOTAC.

Di seguito il listino:

Gigabyte, Scheda grafica GeForce RTX 3060 VISION OC, 12 GB, V2 LHR: 449,99 Euro

Gigabyte - Scheda grafica GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC 8GB V2 LHR: 509,99 Euro

EVGA GeForce RTX 3080 Ti XC3 Ultra Gaming, 12G-P5-3955-KR: 1.039,99 Euro

EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA GAMING, 12G-P5-3967-KR, 12GB GDDR6X, iCX3 Technology, ARGB LED, Metal Backplate: 1.404,97 Euro

EVGA GeForce RTX 3090 XC3 ULTRA GAMING, 24G-P5-3975-KR, 24GB GDDR6X, iCX3 Cooling, ARGB LED, Metal Backplate: 1.129,99 Euro

Zotac - Scheda grafica GEFORCE RTX3080 Ti Trinity OC, ZT-A30810J-10P: 1.169,59 Euro

NVIDIA evidenzia come le schede in questione godano di tutte le tecnologie innovative e funzionalità che caratterizzano le performance, tra cui il DLSS, il ray tracing e NVIDIA Reflex. Le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 12 Ottobre 2022, e sono attive esclusivamente sugli account in cui è attivo un abbonamento Prime.

Come sempre, in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare rapidamente degli sconti ed evitare che le unità a disposizione vadano subito sold out a causa della scarsa disponibilità.