Prime Day 2022: sconti su soundbar e decoder per il digitale terrestre DVB-T2

Dopo aver riportato gli sconti di Amazon sui laptop HP, in occasione del Prime Day 2022 ancora in corso, ci spostiamo su un'altra categoria di prodotti importante: quella delle soundbar e decoder per il digitale terrestre, da sempre protagonisti delle giornate promozionali di Amazon.

Ecco la lista dei migliori sconti:

Hisense HS214 Soundbar 2.1 , 80W, Subwoofer Integrato, Bluetooth, HDMI, USB, Ingresso Audio Ottico, Appendibile a Parete: 64,99 Euro

- Soundbar TV a 5.1 canali, Dolby Digital, con Subwoofer cablato e Speaker posteriori wireless (Nero): 265,33 Euro EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10: 20,90 Euro

Le promozioni in questione sono accessibili esclusivamente per coloro che posseggono un abbonamento Prime attivo, e la consegna è garantita a stretto giro di orologio. Non è disponibile invece il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon. Come sempre consigliamo di approfittarne appena possibile in quanto la disponibilità potrebbe variare a seconda della richiesta.