Prime Day 2022 anche per la stampa 3D: ecco le ottime offerte Anycubic

Dopo aver dato un'occhiata ai migliori buoni per il Prime Day 2022, torniamo a scavare tra le offerte più interessanti, stavolta nel campo delle stampanti 3D, per via di un'interessante selezione di prodotti Anycubic.

Una ricchissima selezione, per l'esattezza, a giudicare dalla quantità di prodotti disponibili in offerta con coupon dai 20 ai 100 euro su stampanti e accessori.

Si parte, per esempio, dal sistema Wash And Cure 2.0, che può essere acquistato a 139,99 euro con spedizione Prime, ma non mancano stampanti sia a resina che a filamento, tra cui:

Anycubic Photon Mono X - 389,99 euro

Anycubic Photon Mono X 6K - 559,99 euro

Anycubic Kobra - 319,99 euro

Anycubic Kobra Plus - 499,99 euro

Tra questi, sicuramente i ribassi più interessanti sono sicuramente quelli relativi alla Photon Mono X, con coupon da ben 70 euro rispetto ai 459,99 euro di partenza, e alla Kobra Plus, che arriva addirittura a 100 euro di sconto rispetto ai 599,99 euro di listino, raggiungendo l'offerta early bird del lancio. Per saperne di più su quest'ultima stampante, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della Anycubic Kobra Plus, una stampante ad ampio volume e piena di interessanti funzionalità esclusive, come l'autolivellamento del piano, uno schermo touch di ottima fattura e una velocità di stampa molto interessante.