Prime Day 2022, TV LG OLED da 65 pollici in super sconto: risparmio del 61%

E' ancora il Prime Day 2022 protagonista delle nostre notizie quest'oggi, perchè le offerte sono davvero tantissime ed abbracciano un'ampia gamma di categorie. Dopo aver riportato le promozioni targate OnePlus, segnaliamo un'offerta molto interessante su un TV LG OLED.

Di seguito i dettagli:

LG OLED65A16LA Smart TV 4K 65", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 924,99 Euro (2.399 Euro)

Il risparmio netto rispetto al prezzo di listino è di 1.474,01 Euro, pari al 61%. Tuttavia, anche se si tiene conto del prezzo medio di 1.063 Euro l'offerta assume altri contorni e diventa interessante.

Ricordiamo che le promozioni del Prime Day 2022 sono riservate solo a coloro che sono iscritti al programma Prime del colosso di Seattle. Su questo prodotto inoltre viene anche garantita la consegna a stretto giro di orologio, con arrivo a casa previsto per lunedì 18 Luglio 2022 se si effettua l'ordine in giornata odierna.

E' anche possibile scegliere il pagamento in 12 rate mensili da 77,09 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero.

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione, che scadrà domani, 13 Luglio 2022 alle ore 23:59.