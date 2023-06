Prime Day 2023: 10 Euro di sconto immediato da oggi 21 Giugno

In vista dell’imminente Amazon Prime Day 2023, Amazon sta già proponendo una serie di promozioni molto interessanti su tanti prodotti del proprio listino.

Il gigante di Seattle, che ha già preannunciato alcune offerte dell’Amazon Prime Day 2023, ha annunciato che da oggi 21 Giugno, US Supermercato e PAM Panorama renderanno disponibili - esclusivamente per i clienti Amazon Prime - offerte su centinaia di prodotti per la spesa di tutti i giorni.

I nuovi clienti avranno anche diritto a 10 Euro di sconto sui primi 3 ordini di almeno 50 Euro spesi su U2 Supermercato e, a partire dal 1 Luglio 2023, 15 Euro di sconto sui primi 3 ordini di almeno 70 Euro spesi su Pam PANORAMA.

Come sempre in casi come questi, consigliamo di visualizzare tutte le informazioni sulle condizioni delle promozioni.

Ovviamente seguiremo l’11 e 12 Luglio 2023 l’Amazon Prime Day su queste pagine: il consiglio è di iscrivervi al canale Telegram di Everyeye, attivando le notifiche, per non perdere nemmeno una delle offerte che segnaleremo sul mondo dell’elettronica, informatica, videogiochi ed altro.