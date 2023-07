Prime Day 2023: fino al 39% di sconto sui robot aspirapolvere iRobot

Continuiamo a parlare dell'Amazon Prime Day 2023. Fino alle 23:59 di domani, 12 Luglio 2023, è possibile godere di tante promozioni su un'ampia gamma di prodotti e tra i protagonisti troviamo anche diversi modelli di robot aspirapolvere a marchio iRobot, su cui è possibile ottenere riduzioni fino al 39% rispetto ai prezzo di listino.

Robot aspirapolvere iRobot in offerta su Amazon

iRobot Roomba I7+ (I7556) Robot Aspirapolvere Wifi, Svuotamento Automatico, Adatto per chi ha Animali Domestici, Memorizza la Planimetria della Casa, Programmabile, Contenitore Lavabile, 33 W, Argento: 499,99 Euro

Robot Aspirapolvere Wifi, Svuotamento Automatico, Adatto per chi ha Animali Domestici, Memorizza la Planimetria della Casa, Programmabile, Contenitore Lavabile, 33 W, Argento: 499,99 Euro iRobot Roomba s9+ Robot Aspirapolvere, Svuotamento Automatico, Doppie Spazzole Gomma, Tecnologia PerfectEdge® con Spazzola Angolare, WiFi, Mappatura Intelligente, Assistente Vocale, Tecnologia Imprint: 799 Euro

Ricordiamo che le offerte del Prime sono disponibili esclusivamente per gli iscritti al programma Prime, con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero: l'importo viene semplicemente diviso e non viene aggiunta alcuna spesa extra.

