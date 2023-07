Prime Day 2023: 600 euro in meno per questo notebook Legion con RTX 3060

Nel corso del Prime Day 2023 abbiamo già passato in rassegna davvero tante offerte tra cui l'interessante Legion 5 Pro scontato con RTX 3070 Ti , ma potrebbe esservi sfuggito un altro laptop della stessa famiglia a un prezzo ancora più basso.

Parliamo sempre di Lenovo Legion 5 Pro, stavolta però in una configurazione leggermente diversa. Parliamo infatti di un notebook dotato di CPU AMD Ryzen 7 6800H con 16GB di memoria RAM in tandem con una grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060. Siamo in un'altra fascia, che consente però di giocare ad alto framerate e alta qualità ai titoli del momento, grazie anche alle tecnologie NVIDIA tra cui il DLSS.

Lo schermo scelto da Lenovo Legion per questa macchina è un pannello IPS da 16 pollici con risoluzione WQXGA "2.5K", pari a 2560x1600 pixel per un refresh rate massimo da ben 165 Hz. Anche la luminosità è ottima, con picchi fino a 500 nit.

Lato memoria, oltre ai 16 GB di RAM DDR5-4800 distribuiti su due banchi da 8 GB, c'è un SSD da 1 TB per l'accesso rapido ai file di gioco.

La GPU scelta per questo laptop è, come già detto, una RTX 3060, dotata di 6 GB di memoria video e con un TGP di 140W.

Solitamente proposto in tale configurazione a un prezzo di listino di 1899 euro, questo interessante Lenovo Legion 5 Pro con RTX 3060 è attualmente scontato per il Prime Day 2023 del 32%, per un prezzo finale di 1299 euro.