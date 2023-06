Prime Day 2023: Amazon regala quattro mesi di Amazon Music Unlimited da oggi 21 Giugno

Con l’annuncio delle date dell’Amazon Prime Day 2023, sono partite le consuete promozioni di “contorno" proposte dalla società americana in attesa della 48 ore di sconti.

Tra le numerose offerte già attive da oggi 21 Giugno 2023, ce n’è una che dà ai clienti Prime la possibilità di accedere a quattro mesi di Amazon Music Unlimited a costo zero.

L’offerta può essere riscattata direttamente attraverso la pagina dedicata ad Amazon Music Unlimited, cliccando sul tasto “Iscriviti ora - paga dopo”.

Di seguito i termini e le condizioni:

Offerta promozionale valida dalle 00:00 del 20 Giugno 2023 fino alle 23:59 del 12 Luglio 2023 (il “Periodo dell’Offerta promozionale”)

Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai usufruito del periodo d’uso gratuito di 30 giorni

Offerta valida per i clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale. Al termine del periodo d’uso gratuito di 4 mesi di Amazon Music Unlimited - Abbonamento Individuale, l’abbonamento proseguirà automaticamente al costo di 10.99 € al mese

L’Offerta promozionale ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital Italy S.R.L. ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso Amazon Music

L’Offerta promozionale è riservata ai clienti maggiorenni. L’Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo cliente e account ed è fruibile per una sola volta

Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento

L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro

Nell’annuncio, Amazon spiega che i clienti Amazon Prime che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited avranno la possibilità di accedere al Piano Famiglia per quattro mesi a costo zero.