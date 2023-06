Verso il Prime Day 2023: tutti i buoni sconto e promozioni Amazon già attive

A poche ore dal nostro recap in cui abbiamo indicato i coupon Amazon antipasto già disponibili in vista del Prime Day, facciamo come sempre un breve riassunto delle offerte sui servizi Amazon e sui buoni regalo che possono già essere riscattati a poche settimane dalla 48 ore di sconti.

Partiamo con la promozione che permette di ottenere quattro mesi di Amazon Music Unlimited in regalo, semplicemente cliccando sul tasto “Iscriviti ora - Paga dopo” nella pagina dedicata. L’offerta sarà attiva fino alle 23:59 del prossimo 12 Luglio 2023.

Sempre restando in ambito servizi Amazon, il gigante di Seattle consente anche di ottenere 30 giorni di Audible gratis a partire dallo scorso 21 Giugno 2023. Disponibile anche una promozione con tre mesi di Kindle Unlimited a costo zero per coloro che vogliono provare il servizio di eBook.

Dallo scorso 21 Giugno, Amazon permette anche di riscattare uno sconto di 10 Euro alla cassa sugli acquisti effettuati presso gli store US Supermercato e PAM Panorama.

Non meno importante la possibilità di ottenere un buono sconto Amazon da 15 Euro in regalo semplicemente caricando una fotografia su Amazon Photos, perla prima volta.

Infine, ricordiamo che Amazon ha già annunciato le prime offerte del Prime Day che come sempre andranno a toccare i dispositivi della gamma Kindle ed Echo, oltre che gli altri marchi proprietario.