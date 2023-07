Prime Day 2023 termina presto: le 3 migliori offerte Amazon del rush finale

Al netto dei consigli su come affrontare Amazon Prime Day 2023, che rimangono validi anche in questa fase conclusiva della due giorni di grandi sconti, è arrivato il momento di approfondire le migliori offerte Tech disponibili per il rush finale.

Siamo infatti giunti alla serata italiana del 12 luglio 2023 e questo significa che mancano poche ore alla conclusione dell'Amazon Prime Day. La frenesia in termini di sconti è insomma ai massimi livelli, considerando anche il fatto che gli utenti sono immancabilmente alla ricerca degli ultimi affari da effettuare in questo contesto.

Le 3 migliori offerte Tech del rush finale di Amazon Prime Day 2023

In questo contesto, ovvero quello in cui anche nella pagina ufficiale di Amazon Prime Day 2023 compare un'immagine rossa che segnala che "Prime Day termina presto", abbiamo dunque deciso di selezionare per voi le offerte Tech dell'ultimo minuto che riteniamo più valide.

LG Smart TV 4K 43UR80006LJ 2023 : 329 euro (anziché 428,99 euro, precedente prezzo più basso degli ultimi 30 giorni);

: 329 euro (anziché 428,99 euro, precedente prezzo più basso degli ultimi 30 giorni); HP Gaming Victus 15-fa0036sl Notebook RTX 3050 : 699,99 euro (al posto di 1.099,99 euro);

: 699,99 euro (al posto di 1.099,99 euro); Google Pixel 7 Smartphone Android 5G 128GB: 501,99 euro (costo più basso precedente negli ultimi 30 giorni: 543,53 euro).

Per il resto, ricordiamo banalmente che gli sconti sono accessibili solamente dai clienti Prime, visto che queste giornate di grandi offerte sono legate alla sottoscrizione (come d'altronde si evince dal nome).