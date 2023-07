Prime Day 2023: tre laptop ASUS in offerta ancora per poche ore

Sono disponibili ancora per poche ore gli sconti di Amazon del Prime Day 2023 su tre laptop a marchio ASUS. Il marketplace online permette infatti di portare a casa tre modelli del popolare brand ad un prezzo molto conveniente rispetto a quelli di listino.

Di seguito i modelli interessati:

ASUS Vivobook Go E510MA#B0BSH3V1TZ, Notebook da 15,6" Anti-Glare, Intel Celeron N4020, RAM 4GB, 128GB eMMC, Intel UHD Graphics 600, Windows 11 Home S, Nero: 249 Euro

, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Argento: 379 Euro ASUS Laptop F515EA, Notebook con Monitor 15,6" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma Generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Argento: 469 Euro

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domenica 16 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 38 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Le offerte ovviamente sono disponibili esclusivamente per gli abbonati al programma di Prime di Amazon, con tutti i vantaggi previsti. La scadenza è prevista per le 23:59 di oggi, 12 Luglio 2023.

Disponibile anche la dilazione del pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che quello con Cofidis alle condizioni previste.