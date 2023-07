Prime Day 2023: tre robot aspirapolvere Xiaomi in offerta fino a stasera

Oltre all'offerta su Redmi Note 11 Pro 5G, in occasione del Prime Day 2023, Xiaomi propone degli sconti molto interessanti anche su alcuni robot aspirapolvere, su cui è possibile godere di riduzioni molto interessanti.

Di seguito i dettagli:

Xiaomi Robot Vacuum E12 , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Livelli Regolazione Acqua, Slim Design, Xiaomi Home App, Smart Google Home e Alexa: 179,99 Euro

Xiaomi Robot Vacuum S12 , Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Mappatura Personalizzata, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Autonomia 130 min, 4 Modalità di Pulizia, Google Home e Alexa: 249,99 Euro

Xiaomi Robot Vacuum X10, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, con Stazione Autosvuotamento Polvere, Potenza Aspirazione 4.000Pa, Batteria 5200mAh, Navigazione LDS, Autonomia 180 min, Google Home e Alexa: 409,44 Euro

Le offerte saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 12 Luglio 2023, in esclusiva per gli utenti abbonati a Prime.

Amazon garantisce la consegna a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare il pagamento anche in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Si tratta senza dubbio di tre promozioni molto interessanti su altrettanti robot aspirapolvere, che ovviamente si rivolgono a tre fasce di mercato diverse grazie alle specifiche differenti. Il consiglio, in caso d'interesse, è di approfittarne a stretto giro di orologio.