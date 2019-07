In attesa di Prime Day, l'Amazon Echo è disponibile a prezzo scontato

A poco più di dieci giorni dal via ufficiale del Prime Day 2019, Amazon sta già proponendo qualche sconto sui dispositivi proprietari. Quest'oggi il colosso di Jeff Bezos ha dato il via ad una promozione sull'Amazon Echo di seconda generazione, lo smart speaker basato su Alexa disponibile dallo corso anno anche in Italia.

Il dispositivo infatti può essere acquistato a 59,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 99,99 Euro di listino, anche nella colorazione con tessuto in grigio mélange. Si tratta di un risparmio è di 40 Euro, in quanto solitamente Amazon vende l'altoparlante intelligente a prezzo pieno, tranne nei periodi promozionali come il Black Friday o, appunto il Prime Day.

Sono disponibili delle offerte anche sui bundle. Ad esempio il pacchetto con l'Amazon Smart Plug (la presa intelligente compatibile con Alexa) passa a 74,98 Euro, 55 Euro in meno rispetto ai 129,98 Euro. il bundle però garantisce anche un risparmio di 15 Euro rispetto agli articoli acquistati separatamente.

Il pacchetto Echo Stereo System comprensivo di due Amazon Echo ed un Echo Sub, invece, può essere acquistato a 249,97 Euro.

Complessivamente si tratta di ottime offerte, che permettono di entrare nell'ecosistema Alexa che sta riscuotendo un successo importante nel nostro paese. Amazon Echo infatti può essere utilizzato per controllare i dispositivi della domotica ed ascoltare musica tramite Spotify.