Prime Day di proteste: sui social molti invitano a boicottare Amazon

Il Prime Day è cominciato da quasi sedici ore, ma l'edizione di quest'anno passerà alla storia non solo perchè sarà il più lungo della storia di Amazon, ma anche per le proteste in Germania e quelle degli utenti. Nelle ultime ore infatti sui social media ha preso il via la campagna "boycott Amazon".

Centinaia di utenti infatti stanno esortando gli amici a non fare acquisti su Amazon nel corso dei prossimi due giorni, in quanto la società americana è vista come un simbolo di tutto ciò che è sbagliato nelle grandi aziende degli Stati Uniti, in contrasto rispetto al passato quando questa immagine era associata a Wallmart.

Le proteste in occasione delle giornate di shopping si sono intensificate soprattutto negli ultimi anni, quando anche i dipendenti dei centri di distribuzione hanno iniziato a scioperare per chiedere ai dirigenti condizioni di lavoro migliori e retribuzioni più elevate. Nel 2017, a ridosso del Black Friday a incrociare le braccia furono anche i lavoratori di Piacenza.

Secondo Stuart Appelbaum, presidente della Retail, Wholesale and Department Store Union, "raddoppiando la durata del Prime Day e dimezzando i tempi di consegna, la società sta mettendo a dura prova i limiti fisici dei lavoratori, come se fossero triatleti allenati.

In una dichiarazione inviata al Business Insider, Amazon ha affermato che i sindacati che stanno guidando le proteste in Europa stanno "diffondendo informazioni sbagliate" in quanto la società offre "retribuzioni, vantaggi e posti di lavoro sicuri".