Prime foto per Apple AR: trapelano cavi e sensori del visore di Cupertino

Rumor contrastanti arrivano da quel di Cupertino: mentre alcune autorevoli fonti rivelano che Apple AR non è ancora pronto ma verrà lanciato lo stesso, un misterioso utente Twitter ha mostrato quella che sembra essere la prima foto dal vivo di Apple AR, o quantomeno delle sue componenti.

Come sempre, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, poiché si tratta solo di un rumor e l'utente che ha condiviso le immagini non ha una storia di leak veritieri alle spalle. Tuttavia, le foto sembrano essere abbastanza convincenti, poiché hanno portato una fonte affidabile come Macrumors a condividerle sul web. Trovate le due immagini nella galleria in calce.

Le immagini mostrano dei cavi a nastro dalla forma di un occhiale, che sembrano dunque essere stati modellati per contornare gli occhi di una persona. Da qui il collegamento con Apple AR, di cui i cavi sarebbero una componente. Secondo Macrumors, in particolare, essi dovrebbero contornare gli occhi dell'utente e collegare i due display 8K di Apple AR alla Logic Board del dispositivo.

Su altri cavi sembrano invece essere montati tre sensori (o fotocamere) flessibili, come appare dalla seconda immagine che trovate in calce. Questi tre sensori dovrebbero trovarsi ciascuno sul contorno interno del visore, e dovrebbero servire per monitorare posizione e movimenti dell'occhio di chi lo utilizza. Considerato che, secondo alcuni rumor, Apple AR avrà ben 12 fotocamere interne, la "striscia" che vediamo potrebbe essere quella utilizzata solo per una delle due metà di un singolo "occhio" del visore.

Altro indizio che corrobora l'ipotesi che le immagini riguardino Apple AR è l'emoji che indossa degli occhiali da sole utilizzata come descrizione del post su Twitter da parte dell'utente che ha pubblicato le fotografie. Purtroppo, però, il profilo da cui provengono le indiscrezioni è stato immediatamente sospeso, perciò non abbiamo alcuno screenshot del tweet originale. In ogni caso, se consideriamo che la produzione di Apple AR sarebbe cominciata già la scorsa settimana, non è affatto improbabile che le prime immagini delle sue componenti siano in arrivo sul web.