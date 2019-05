Le prime foto della carta di credito Apple Card, sarà fatta così

A fine Marzo Apple ha presentato la sua prima carta di credito in collaborazione con Goldman Sachs, ora un leak ci permette di conoscere il design minimale dell'Apple Card. Sono le primissime immagini, e la carta in questione dovrebbe essere uguale a quella che sarà poi distribuita al grande pubblico. Fatta eccezione per un particolare.

La carta di credito di Apple, infatti, sarà in titanio, come ci si aspetta ormai da un servizio di lusso e, beh, alla moda — è la stessa scelta di materiali fatta da N26 e altre banche mobile oriented.

Sulla Apple Card vige massimo riservo, e se abbiamo queste foto lo dobbiamo esclusivamente a qualche dipendente "disobbediente", tant'è che le foto sono state editate per camuffare il nome dell'originale proprietario. In questo momento le Apple Card sono in fase di testing, ne esistono solo poche centinaia e sono state date ad alcuni dipendenti affinché le usino nella loro quotidianità. Finita questa fase, il debutto per il grande pubblico.

Il look è elegante e minimalista, come del resto ci si aspetta da Apple. Nome del proprietario stampato (sarà inciso nelle Apple Card finali) sul fronte, assieme al logo di Apple. Sul retro invece troviamo esclusivamente il logo di Goldman Sachs e di Master Card.

Un vero e proprio status symbol, tant'è che qualcuno le ha già paragonate ai biglietti da visita del film American Psycho.