Ecco le prime immagini di Aditya-L1, la sonda indiana diretta verso il Sole

Dopo essere decollata sabato scorso, la sonda indiana Aditya-L1 ha inviato alcune immagini straordinarie della Terra e della Luna. Si tratta delle prime foto scattate dallo spazio dalla sonda, che ora è diretta a tutta velocità verso il punto di Lagrange L1.

Le due immagini sono state scattate il 4 settembre da una fotocamera montata su Aditya-L1. La foto più suggestiva mostra la Luna come un piccolo puntino accanto alla Terra. Da qualche parte tra quei pixel chiari si nasconde anche Chandrayaan-3: l'altra sonda dell’Agenzia Spaziale Indiana (ISRO) che al momento sta esplorando il polo sud lunare e che, solo pochi giorni fa, ha registrato un attività sismica sul nostro satellite.

L'altra immagine (come si vede in video nel tweet di ISRO in fondo all’articolo) non è altro che un selfie che immortala alcuni degli strumenti scientifici utilizzati nella missione.

Le immagini che mostrano il nostro pianeta dallo spazio sono sempre estremamente suggestive, ma Aditya-L1 non è stata lanciata nello spazio per realizzare dei set fotografici alla Terra, né tantomeno per farsi dei selfie. Lo scopo principale della missione è infatti quello di studiare l'atmosfera della nostra stella, le tempeste magnetiche solari e il loro impatto sull'ambiente intorno alla Terra.