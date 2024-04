Le prime immagini all'interno del reattore di Fukushima mostrano strutture molto strane

Tredici anni fa un maremoto colpì la centrale nucleare di Fukushima, dopo che un violento terremoto scosse il Giappone. La centrale resse a molteplici tipologie di sollecitazioni, ma le radiazioni cominciarono a fuoruscire al di fuori dell'impianto, provocando un grave disastro nucleare.

Da allora, la Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), la società di servizi elettrici che gestiva l'impianto e che ora sta cercando di smantellarne la struttura, conduce delle indagini al suo interno, sfruttando dei piccoli robot che si sono avvicinati sempre più al cuore del reattore dell'Unità 1.

A fine del marzo scorso, la TEPCO ha completato una nuova perlustrazione del reattore, riportando le immagini più nitide mai realizzate. Per raggiungere questo obiettivo, la TEPCO ha sacrificato diversi robot e droni, danneggiati dalle radiazioni prodotte dal combustibile nucleare fuso.

Durante l'ultima perlustrazione, tuttavia, le telecamere hanno osservato qualcosa di misterioso e alquanto inquietante. I robot hanno infatti scattato delle immagini di strani oggetti simili a ghiaccioli che pendono dalle pareti che circondano il reattore.

Secondo gli ingegneri della TEPCO, queste sono probabilmente ciò che rimane del carburante o delle attrezzature che circondavano il nocciolo, al momento dell'incidente nucleare, o dei materiali disciolti che si sono solidificati quando la temperatura si è abbassata.

L'Unità 1 non è l'unica parte della centrale che necessita di essere ripulita dalle scorie radioattive. Altri detriti devono essere smantellati nei reattori dell'Unità 2 e nella Unità 3 e anche l'Unità 4 è stata danneggiata, a seguito di un'esplosione proveniente dalle Unità adiacenti.

Al momento all'interno della centrale ci sono circa 880 tonnellate di detriti di combustibile fuso, più tutti i detriti che entrati in contatto con le radiazioni che la TEPCO spera di rimuovere. Per questa ragione la TEPCO crede che che per smantellare l'intera centrale di Fukushima necessiteranno altri 30 e 40 anni e che i costi di smantellamento supereranno diversi miliardi di dollari.

L'anno scorso l'azienda ha cominciato anche a sversare l'acqua radioattiva presente nel reattore nell'oceano Pacifico, una decisione che ha fatto allarmare diversi ambientalisti di tutto il mondo.

Ricordiamo tuttavia che questa acqua è stata considerata totalmente sicura, tanto che secondo alcuni biologi è possibile berla.

