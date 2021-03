Le prime immagini della 'rete cosmica' ci suggeriscono miliardi di galassie sconosciute

Su larga scala, a partire dalla Terra, possiamo osservare in sequenza: il Sistema Solare, la Via Lattea e, andando ancora più indietro, la "rete cosmica"; la materia dell'Universo distribuita in strutture filamentose. Solo recentemente abbiamo avuto la possibilità di studiarla, e per la prima volta abbiamo visto più filamenti contemporaneamente.

Le osservazioni, riportate sulla rivista Astronomy & Astrophysics, hanno portato via ben 140 ore di osservazioni di un'unica piccola area nel cielo utilizzando il Very Large Telescope (VLT) e il suo strumento MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer). I filamenti più lontani sono stati osservati quando l'Universo aveva solo 1,3 miliardi di anni; quelli più vicini 800 milioni di anni dopo.

L'area osservata è molto famosa, poiché è stata osservata dal telescopio spaziale Hubble tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 (è chiamata "Campo ultra profondo di Hubble"). Da allora, è stata perfezionata più e più volte ed è rimasta l'immagine più profonda dell'universo mai scattata. Le nuove osservazioni non fanno altro che ampliare queste osservazioni in maniera ancor più massiccia.

Secondo quanto stimato precedentemente, questa regione di spazio contiene circa 10.000 galassie. È probabile che ce ne siano molte altre che non possiamo vedere. Lo studio suggerisce che una popolazione di miliardi di galassie nane stia illuminando questi filamenti, ma sono troppe piccole e deboli da vedere.

Una scoperta che darà vita a un dibattito, ma saranno necessarie ulteriori osservazioni per comprendere meglio i misteri della rete cosmica.