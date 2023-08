Ecco le prime immagini scattate da Euclid: Sono spettacolari

Il nuovo telescopio spaziale Euclid, dell'Agenzia Spaziale Europea, è in orbita da poco più di un mese ed è già in piena operatività, avendo inviato di recente le prime immagini di test effettuate con il suo acuto "occhio" osservatore. Finalmente abbiamo un altro importante strumento per scrutare i misteri oscuri del cosmo.

Il telescopio spaziale Euclid, infatti, dopo esser stato lanciato con successo in orbita lo scorso 1 luglio, ha da subito iniziato la sua importante missione per fare luce sulla "enigmatica" materia ed energia oscura, un campo che fa ancora discutere gli scienziati di tutto il mondo.

Le immagini che potete osservare in calce, fornite dall'ESA, mostrano delle istantanee piene di stelle, scattate durante le operazioni di messa a punto del telescopio spaziale, una fase molto importante durante la quale i potenti strumenti di Euclid sono finemente calibrati, che non rappresentano, pertanto, il suo pieno potenziale.

Il Dott. Giuseppe Racca, project manager di Euclid, ha affermato in una nota: "Dopo più di 11 anni di progettazione e sviluppo di Euclid, è esaltante ed enormemente emozionante vedere queste prime immagini".

D'altronde, anche l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha assicurato che i test dimostrano già che il nuovo telescopio, ormai ad oltre 1,5 milioni di chilometri dalla Terra nella sua orbita di osservazione, sarà in grado di portare a termine la sua imponente missione scientifica.

Euclid, infatti, catturerà la luce che ha impiegato 10 miliardi di anni per raggiungere le prossimità del nostro pianeta, tracciando così la più grande mappa mai realizzata dell'universo, capace di offrire anche una nuova visione della storia del cosmo di oltre 13,8 miliardi di anni.

Gli scienziati sperano di utilizzare le informazioni raccolte da Euclid anche per affrontare un fondamentale interrogativo cosmico: Da cosa è costituito il 95 percento dell'universo a noi ancora sconosciuto?

Si pensa infatti che circa il 70% di esso sia costituito da energia oscura, il nome dato alla forza sconosciuta a cui si deve l'espansione dell'universo ad un ritmo accelerato, ed il 25% da materia oscura, il "legante" dell'universo stesso che costituisce circa l'80% della sua massa.

In attesa quindi di ottenere i primi interessanti dati del lavoro di Euclid, non resta che perderci nelle sue splendide immagini di prova che, come sempre, è possibile ammirare alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale dell'ESA.

Crediti d'immagine: Agenzia Spaziale Europea