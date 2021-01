Le prime indagini forensi sul crollo di Arecibo fanno luce su alcuni aspetti controversi

Durante il terribile 2020 anche il mondo della ricerca astronomica ha sofferto parecchio, dovendo dire addio al Radiotelescopio di Arecibo, uno dei più importanti al mondo. Ora sono stati resi noti i primi risultati ottenuti dalle indagini forensi, mettendo in luce alcune irregolarità.

Molti ricorderanno senz'altro la faccenda del radiotelescopio di Arecibo, soprattutto per quanto riguarda i suoi ultimi momenti di vita, così tristi e malinconici: già nell'agosto 2020 vi avevamo riportato le prime avvisaglie di alcuni cedimenti strutturali, in particolar per quanto riguarda i cavi che sostenevano la piattaforma di 900 tonnellate, sospesa sulla grande parabola di ben 305m di diametro. Un secondo cavo ha ceduto a novembre 2020, costringendo l'ente proprietario del sito - la NSF (National Science Foundation) - a chiudere definitivamente i battenti dell'osservatorio.

Il crollo - qui trovate il nostro resoconto con immagini e video - è stato poi l'ultimo chiodo sulla bara del radiotelescopio. Da quel momento in poi moltissimi scienziati e appassionati hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di Arecibo, e non sono di certo mancate indagini forensi dettagliate per fare una minuziosa analisi sul "perché" ciò sia avvenuto. Non era certo un mistero che la struttura versasse già da diverso tempo in uno stato precario: poco curata e con poca manutenzione (colpa del taglio dei fondi), per anni la struttura è stata colpita da diverse intemperie e calamità naturali come uragani e terremoti. Il tutto ha contribuito a logorare l'intero stabilimento; la NSF vuole vederci chiaro e non vuole accontentarsi di una risposta sommaria.

A tal proposito una delle indagini avviate dall'ente statunitense ha di recente riferito di aver trovato diverse irregolarità nei cavi ausiliari di sostegno: problemi che a quanto pare risalgono addirittura all'età della loro installazione, intorno agli anni '90.

"L'indagine ha rivelato che c'era un errore di fabbricazione in quei cavi - in particolare, la procedura di fissaggio non è stata eseguita in modo appropriato, e ciò ha portato a un degrado avanzato di quel particolare elemento strutturale", ha detto il direttore dell'osservatorio Francisco Cordova. "Ma le indagini forensi finali devono ancora essere completate".

Un secondo team invece si è occupato dell'analisi dei cavi primari, quelli più grossi, installati già negli anni '60. Sebbene molto più vecchi e datati, questi tiranti - a detta degli ingegneri - in realtà adoperavano solamente il 60% della loro massima capacità, quindi avevano ancora un ampio margine di "stress" prima di poter immaginare un possibile cedimento.

Dettagli che non cambieranno il passato, ma che aiuteranno a fare luce sull'incidente. Tuttavia, è giusto precisare che questi sono solo alcuni elementi presi in esame, e che la causa del crollo è certamente una mistura complessa di tutti i fattori (calamità naturali in primis).

Per ora l'analisi è ancora in corso, nonché anche le attività di pulizia e recupero: molti scienziati e ingegneri infatti pensano che diverse parti del radiotelescopio possano essere salvate dal sito, riutilizzandole in qualche modo. È ancora presto per tirare le somme, ma di certo non mancheremo di aggiornarvi.