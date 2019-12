Prime indiscrezioni su AMD Navi 21: sarà il doppio più potente di Navi 10?

Direttamente dal Taiwan, arrivano le prime indiscrezioni sulle specifiche della GPU Radeon RX Navi 21 di fascia alta di AMD, che secondo quanto affermato potrebbe essere due volte più veloce di Navi 10. I dettagli sono stati pubblicati sul forum PTT da un utente che parla di un lancio in programma già nel 2020.

Secondo quanto affermato, la famiglia RDNA di seconda generazione farà uso del nodo a 7nm+, che dovrebbe offrire dei vantaggi importanti in termini di efficienza e prestazioni.

Il chip dovrebbe essere grande ben 505 mm2, il doppio della Navi 10 (251 mm2) ed anche della Vega 20 (331 mm2). Per quanto riguarda i transistor, Navi 21 dovrebbe averne tra 15 e 16 miliardi, un numero che se confermato renderebbe il chip con la maggiore densità di transistor tra quelli presenti sul mercato, visto che il Navi 10 si è fermato a 10,3 miliardi.

In termini di prestazioni, si dice che la GPU Navi 21 sia almeno il doppio veloce della Navi 10. Non è stata svelata la velocità di clock, ma alcuni hanno calcolato un assorbimento di energia ed un TDP intorno a 275-300W.

Previsto anche il supporto per il ray tracing a livello hardware, ma la GPU dovrebbe essere accompagnata anche da memoria GDDR6 e non HBM2, come ipotizzato in passato da molti.

Chiaramente siamo nel campo delle indiscrezioni, ma le conferme potrebbero arrivare già al CES 2020.